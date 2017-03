Extinction: Israel Broussard entra nel cast del thriller con Lizzy Caplan

Universal Pictures e Good Universe hanno annunciato l'ingresso nel cast didell'attore. Lo scrive The Hollywood Reporter. Diretto da, il film è scritto da Eric Heisserer, insieme a Spenser Cohen e Bradley Caleb Kane. La produzione del film dovrebbe prendere ufficialmente il via tra pochi mesi.

Extinction, thriller che vede la star di Masters of Sex Lizzy Caplan protagonista, racconta la storia di un uomo che ha l'incubo ricorrente di perdere la famiglia. Mentre cercherà di mettere al sicuro la sua famiglia scoprirà una potente forza nascosta.

Il cast di Extinction comprende Michael Peña e Lizzy Caplan nei panni dei due coniugi menre è ancora ignoto il ruolo di Israel Broussard.

Israel Broussard ha raggiunto grande popolarità grazie al suo ruolo in Bling Ring di Sofia Coppola, dove ha recitato al fianco di altre giovani star in ascesa come Taissa Farmiga, Katie Chang ed Emma Watson.