Exorcism of the Dead: online il primo scioccante trailer

E' uscito il primo trailer di, del regista indie. Se il regno dei morti vi affascina, se gli esorcismi vi ispirano e le possessioni demoniache sono il vostro genere preferito, non potete perdere questo nuovo horror movie.

Quello che la pellicola intende spiegare è che no, anche da morti non si scappa al Male, a quello vero, con la M maiuscola. Il film racconta di Candace, una donna profondamente tormentata, posseduta da un demone ambizioso. La sua famiglia ha provato ogni metodo convenzionale per curarla, ma sia la medicina che la psicologia non sono state risolutive per lei. Come ultima possibilità chiedono aiuto alla Chiesa. Il prete che arriverà a dare una mano però, nasconde anch'egli degli oscuri segreti.

Siete curiosi di vedere Exorcism of the Dead?

