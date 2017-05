Ex-Baghdad: Jackie Chan e Sylvester Stallone insieme per il film di Scott Waugh

a riportare quest'oggi chereciteranno insieme nell'acion-movie, nuovo film diretto da) che vedrà per la prima volta i due amatissimi attori del cinema d'azione lavorare fianco a fianco.

Co-produzione americana e cinese, il progetto ha un budget stanziato di 80 milioni di dollari, tra i più elevati della Cina, e tra i produttori figura lo stesso Chan.



La storia di Ex-Baghdad racconterà di una raffineria di petrolio cinese che verrà presa d'assalto a Mosul, in Iraq. Un contractor della sicurezza cinese (Chan) verrà allora chiamato per estrarre i prigionieri dei terroristi, capendo molto presto come il loro vero piano sia quello di rubare una fortuna in oro nero. Nella missione sarà inviato con lui anche un ex-marine americano (Stallone).



Ex-Baghdad non ha ancora una data d'uscita ufficiale.