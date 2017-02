Everything, Everything: ecco il trailer del film romantico con Amandla Stenberg!

Lae lahanno rilasciato online il primo trailer di, basato sul romanzo best-seller della scrittrice, e interpretato da(Hunger Games) e(Jurassic World). Potete vedere il commovente trailer subito dopo il salto!

Cosa fareste se non poteste toccare nulla del mondo esterno? Se non poteste respirare l'aria fresca, sentire il sole caldo sul viso... o baciare il ragazzo della porta accanto? Everything, Everything racconta l’improbabile storia d'amore di Maddy, un’intelligente, curiosa e fantasiosa ragazza diciottenne che a causa di una malattia incurabile non le è permesso di lasciare la protezione dell'ambiente sigillato ermeticamente all'interno la sua casa, e Olly, il ragazzo della porta accanto che non ha intenzione di far sì che questo li fermi dall’avvicinarsi l’un l’altro.

Maddy è disperatamente alla ricerca di un modo per sperimentare molto più dello stimolante mondo esterno, inseguendo la promessa della sua prima storia d'amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando solo attraverso i messaggi che si scrivono, lei e Olly formano un legame profondo che li porta a rischiare tutto per stare insieme... e nel loro caso è in ballo la vita stessa di Maddy.

Diretto da Stella Meghie (Jean of the Joneses) basandosi su una sceneggiatura di J. Mills Goodloe (The Age of Adaline), il film è interpretato anche da Ana de la Reguera (Sun Belt Express) e Anika Noni Rose (Dreamgirls).

Everything, Everything esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio 2017.