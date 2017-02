Everyeye.it vi invita all'anteprima nazionale gratuita di Kong: Skull Island

invita i suoi lettori all'anteprima nazionale gratuita di, che si terrà lunedì 6 marzo in dieci città italiane, ovvero Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Bari, Padova, Genova e Palermo.Per ricevere l'invito gratuito (voucher disponibili fino a esaurimento scorte) dovrete registrarvi su Everyeye.it (se siete già registrati, effettuate il login cliccando qui ) e sbloccare lo speciale obiettivo dedicato a. Come fare? Vi diamo un piccolo indizio... date un'occhiata agli ultimi articoli sul film pubblicati sulle pagine di Everyeye.it.

Fatto questo troverete il codice nella vostra pagina profilo (vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta". Troverete il codice in cima alla lista nella pagina indicata, inoltre il codice verrà inviato anche via email all'indirizzo utilizzato per registrarsi su Everyeye.it: la chiave andrà inserita successivamente a questo indirizzo, dove dovrete indicare anche la città preferita per partecipare all'anteprima nazionale gratuita: il codice darà accesso a un voucher nominale per due personale, questo vuol dire che ogni vincitore potrà portare con se anche un accompagnatore.

I biglietti gratuiti sono disponibili in quantita limitate e fino ad esaurimento scorte, vi consigliamo quindi di effettuare subito il login su Everyeye.it e provare a sbloccare l'obiettivo di Kong: Skull Island, per avere la possibilità di essere tra i primi a ricevere il codice da utilizzare per ottenere il voucher gratuito necessario per partecipare all'anteprima nazionale gratuita del film. I posti disponibili potrebbero andare esauriti rapidamente, solamente i più veloci riceveranno il codice, che ricordiamo dovrà essere inserito su questa pagina per ricevere gli accrediti. Vi consigliamo quindi di registrarvi immediatamente non appena entrati in possesso del codice. Buona fortuna!



La presente iniziativa non costituisce concorso a premio perché i biglietti non sono in vendita e non hanno un valore economico.