Evangeline Lilly e Paul Rudd nascondono i costumi di Ant-Man and the Wasp

In queste settimane si stanno svolgendo ad Atlanta le riprese di, sequel del cinecomic con protagonistanei panni di Scott Lang/Ant-Man. Nelle immagini diffuse online Rudd edsono immortalati sul set mentre nascondono i loro costumi. Tra i protagonisti del film anche il premio Oscar

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang tenta di riequilibrare e conciliare la propria vita quotidiana come padre e come Ant-Man. Un giorno Hope van Dyne e Hank Pym gli chiedono di collaborare in una nuova missione.

Diretto da Peyton Reed e scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp comprende nel cast Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, Hannah John-Kamen e Michelle Pfeiffer.

L'uscita del film è prevista per il 6 luglio 2018.