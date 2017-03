Eva Green in trattative per Dumbo di Tim Burton

Il progetto in live-action incentrato suprocede in casae, secondo Deadline, dovrebbe entrare in produzione presto. Oggi il sito svela che al cast della pellicola potrebbe aggiungersi un'attrice amata dal regista

Infatti, sembra che Eva Green sia in trattative per entrare nel cast di Dumbo in uno dei tre ruoli dei personaggi adulti della pellicola. Tim Burton e la Green hanno già lavorato insieme svariate volte, e quest'ultima sembra essere la sua nuova musa artistica. I due hanno collaborato, più recentemente, a Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e nella commedia horror Dark Shadows al fianco di Johnny Depp.

Per questa nuova versione in live-action di Dumbo della Disney non c'è ancora una data di uscita fissata.