Eternal Warrior: anche Dave Bautista fa parte del progetto?

Dave Bautista potrebbe essere coinvolto nell'adattamento cinematografico della serie a fumetti. La notizia ha iniziato a circolare dopo alcuni tweet dell'attore.

Dave Bautista, ex campione di di Wrestling WWE, salito alla conquista della fama mondiale per il ruolo di Drax il Distruttore in Guardiani della Galassia, sta via, via ottenendo sempre maggiori opportunità lavorative ad Hollywood e adesso pare aver confermato via Twitter ad un fan, di essere coinvolto nel progetto Eternal Warriors.

E, anche se ufficialmente non c'è stata conferma, questo si legge nella caption dei tre Tweet in questione tra l'attore, un fan e il CEO della Valiant Entertainment:

"Bautista: Grazie per averlo chiesto, sono davvero emozionato per EW. Stiamo lavorando per rendere lo script perfetto per i fan e poi saremo al lavoro a pieno regime.

Fan: E' vero? Avremo Gilad in un live action e l'incredibile Bautista ne fa parte???? Ditemi che è vero!

CEO Valiant Entertainment: Non posso confermare né smentire che @DaveBautista ha appena rivelato un segreto di proporzioni gigantesche, lol!"

Ricapitolando... è un sì? Così pare, almeno!

Eternal Warrior segue la storia dell'immortale Gilad Anni-Padda, un protettore della Terra, che vive per la giustizia e per combattere il male. Questo personaggio è uno dei tre fratelli immortali della serie a fumetti, insieme agli eroi Armstrong e Timewalker e di frequente ha degli scontri con una mostruosa entità conosciuta come il Nemico Immortale. La serie è uscita tra il 1992 e il 1996.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere il live action di Eternal Warrior con Bautista? Ditecelo nei commenti!