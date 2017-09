Esplora le profondità dell'oceano nella nuova clip di Pirati dei Caraibi 5

Disney non lascia mai i lavori a metà e ogni fan di Pirati dei Caraibi può confermare che le ambientazioni e le location create per la saga sono impressionanti, come si vedono in questa clip che ci porta dietro le quinte e in profondità degli oceani. Questa cura dei dettagli riguarda tutti i film della saga prodotta da

In merito alla creazione della bellissima e cupa isola, Bruckheimer ha affermato:"Il set è durato due o tre mesi per la costruzione effettiva."

In una clip dietro le quinte di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar che trovate qui l'attrice Kaya Scodelario attraversa il paesaggio mozzafiato creato dalla Disney:"Anche senza effetti, essere circondata dallo schermo azzurro e avere davanti solo il mare, con il dettaglio dei coralli, ti fa perdere facilmente."

Il cast di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar è composto da Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally e Geoffrey Rush. Il film è uscito nelle sale lo scorso 24 maggio.