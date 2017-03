Escape Plan 2: Sylvester Stallone mostra video dal set con rivelazione finale!

Direttamente dal suo account Instagram,si prende un momento di relax per mostrarci il dietro le quinte del suo prossimo film,, la cui regia è affidata a(Arsenal).

Le riprese di Escape Plan 2 si stanno svolgendo ad Atlanta e nel video che ci mostra Sly, vediamo i colleghi Dave Bautista (Guardiani della Galassia Vol.2), Jesse Matcalfe e un misterioso robot che pare essere parte integrante del film e sarà, parole sue, un osso duro. Nel finale, Stallone accenna al fatto che potrebbe esserci un Escape Plan 3.

Il primo film della saga, Escape Plan: Fuga dall'Inferno, parlava dell'esperto di sicurezza Ray Breslin (Sylvester Stallone), incarcerato dopo essere stato ingannato mentre si introduceva in una struttura segreta, che tenta di evadere da una delle case di detenzione più inaccessibili al mondo.

Inizialmente non doveva esserci un sequel per il film, dati i bassi incassi al botteghino USA - "solo" 25 milioni di dollari - ma i 137 milioni a livello globale hanno convinto i produttori per il sequel.

Tra i membri del cast ci sono Jaime King (Sin City), Curtis “50 Cent” Jackson (Get Rich or Die Tryin’). King interpreterà il ruolo di Abigail Ross, Jackson invece riprenderà il ruolo di ‘Hush’ dal primo film.