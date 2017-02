Escape Plan 2: Steven C. Miller è alla regia

Come annunciato tempo fa,avrà un sequel. Ora The Tracking Board svela che(questo il titolo provvisorio) ha già trovato un regista.

La regia del sequel è affidata a Steven C. Miller; Escape Plan 2 è una co-produzione Emmett/Furla/Oasis con la compagnia cinese Leomus Pictures. La pellicola vedrà il ritorno di Sylvester Stallone nei panni di Ray Breslin.

Al momento sono in corso le discussioni per avere Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Emil Rottmayer. La prima pellicola, distribuita da Summit Entertainment nel 2013, incassò 25 milioni di dollari in madrepatria ma ben 137 milioni nel mondo, e buona parte dalla Cina.

Escape Plan 2 con Sylvester Stallone non ha al momento una data di uscita, ma vi terremo aggiornati a riguardo.