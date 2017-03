Escape Plan 2: Jaime King e 50 Cent salgono a bordo del cast

A seguito della notizia secondo cuisi è unito al cast del prossimo, da poco è stato rivelato che la pellicola ha beneficiato di altre due aggiunte al cast con, che andranno a recitare nel sequel insieme a

La King è salita a bordo per ricoprire il ruolo di Abigail Ross nel film, mentre Jackson riprenderà il suo ruolo di 'Hush' del primo film. La coppia si uniscono nel sequel. Steven C. Miller (Marauders, Arsenal) sarà il regista della pellicola.

Escape Plan, che vedeva nel cast gli attori Jim Caviezel, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio e Amy Ryan, è stato rilasciato dalla Summit Entertainment nel 2013 e anche se ha incassato solo 25 milioni di dollari a livello nazionale, ha guadagnato 137 milioni in tutto il mondo, con la maggior parte del lordo internazionale proveniente dalla Cina. Lo sceneggiatore originale Miles Chapman tornerà per scrivere lo script del sequel, la cui produzione dovrebbe iniziare a breve nella città di Atlanta.

Escape Plan 2 è una co-produzione tra la Emmett / Furla / Oasis e la società cinese Leomus Pictures.