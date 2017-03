Escape Plan 2: Dave Bautista si aggiunge al cast

Il wrestler prestato al cinema raggiunge Sylvester Stallone su set del prossimo, sequel del fortunato primo episodio, arrivato al cinema nel 2013.

Dopo essere stato affiancato da Arnold Schwarzenegger nella pellicola targata 2013, Sylvester Stallone dovrà dividere la scena con Dave Bautista, il wrestler approdato ad Hollywood con risultati sorprendenti (per chi non lo sapesse, è il Drax il Distruttore di Guardiani della Galassia).





Questa non sarà la prima collaborazione fra Bautista e Stallone, in quanto saranno entrambi presenti in Guardiani della Galassia Vol. 2, sebbene non si sappia ancora nulla del personaggio interpretato dall'attore che fu Rocky, così come non è stato specificato il minutaggio a lui concesso nel sequel atteso per i prossimi mesi.





Escape Plan 2 sarà co-prodotto dalla compagnia cinese Leomus Pictures. Questa collaborazione Hollywood-Pechino è facile da spiegare analizzando gli incassi del primo film: a fronte degli appena 25 milioni di dollari incassati in patria, gran parte del 137 milioni fatturati in tutto il pianeta provengono proprio dalla nazione asiatica.



Alla regia del film, che siamo sicuri non lesinerà sull'azione e sullo spettacolo, è stato confermato Steven C. Miller.