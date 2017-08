Ericson Core alla regia di The Claim scritto da Damien Chazelle

è stato scelto per dirigere il thriller The Claim , progetto scritto dal regista di Whiplash e La La Land,e prodotto da Oceanside Media e Route One Entertainment. Al momento non sono stati ancora resi noti i membri del cast e si conosce ancora poco circa la trama del film, co-prodotto da Scott Clayton e Russell Levine.

Clayton ha commentato l'ingaggio di Core come regista di The Claim:"Ericson ha un incredibile talento dietro la macchina da presa, sia come regista che come direttore della fotografia. Grazie al suo sguardo e alla sua incredibile direzione svilupperà una narrazione coinvolgente, senza dimenticare l'avvincente sceneggiatura di Damien Chazelle. The Claim ha tutto per diventare una delle esperienze cinematografiche più potenti e trascinanti."

La storia dovrebbe raccontare di un padre single con un passato criminale che è alle prese con la scomparsa della figlia e con una coppia che sostiene di essere i veri genitori della ragazzina. Ericson Core è noto soprattutto per aver diretto il remake di Point Break nel 2015.