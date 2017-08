Eraserhead: torna nelle sale italiane in 4K il primo incubo di David Lynch

, il primo film scritto e diretto dae uscito per la prima volta nel 1977, si appresta a tornare nelle sale italiane esattamente 40 anni dopo il debutto.

Il film, dichiarato “di interesse culturale” dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e selezionato per la conservazione dal National Film Registry, tornerà nelle sale italiane in una versione restaurata in 4K da Criterion, con la supervisione dello stesso Lynch. L’appuntamento è fissato quindi al 4 settembre prossimo, quando sarà possibile vederlo alla Cineteca di Bologna, che lo distribuisce all’interno della cornice Il Cinema Ritrovato.

"Eraserhead è il più spirituale di tutti i miei film. Quando lo dico nessuno capisce, ma è così", scrive lo stesso regista nel suo libro In acque profonde (Mondadori, 2006) dedicato alla meditazione, che ha iniziato a praticare proprio durante la lunga e difficile lavorazione del film.