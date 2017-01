Star Wars - Episodio VIII: Laura Dern parla del film e di Carrie Fisher

Tra le new entry che avranno l'onore di far parte del franchise dia partire da, in programma nelle sale da fine anno, una delle più prestigiose è sicuramente, che ha parlato in un'intervista esclusiva per ET, della sua felicità per il ruolo nel film e della compianta Carrie Fisher, la tanto amata Leia Organa.

Laura Dern ha raccontato di star attraversando un bel periodo e di essere entrata nel franchise al momento giusto, ha raccontato della tristezza per la scomparsa di Carrie Fisher.

"Carrie è stata il cuore e l'anima di Star Wars. Non conosco qualcuna che non si sia travestita da Principessa Leia almeno una volta ad Halloween o in generale nella vita. Anche solo questo aspetto denota quanto sia incredibile il dono che ci ha lasciato in eredità Carrie. Lei era un'icona femminile, un'icona sullo schermo e una persona straordinaria." Carrie Fisher, come confermato recentemente da LucasFilm, non tornerà in versione CGI in Episodio IX.

Ovviamente Laura Dern non può svelare nulla sul suo ruolo nel film, visto lo stretto riserbo che esiste intorno alla trama. Nel cast di Episodio VIII, diretto da Rian Johnson, vedremo Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Carrie Fisher, Laura Dern e Benicio Del Toro.