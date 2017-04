Enter the Warriors Gate: Dave Bautista nel trailer del film scritto da Besson

EuropaCorps ha rilasciato online il primo trailer ufficiale del fantasy, nuova opera scritta dache vedrà tra i protagonisti anche la star

La storia del film racconterà del gamer Jack (Uriah Shelton), un adolescente in fissa con i videogames che verrà trasportato in un antico impero dopo l'apertura di un misterioso gate temporale apertosi nel cielo. Spaesato e senza alcuna idea di come tornare a casa, Jack dovrà sfruttare tutte le sue abilità acquisite in anni di gioco per sconfiggere un barbaro tiranno (Bautista) che terrorizza l'antico impero e trovare la strada per tornare nel suo mondo.



Enter the Warriors Gate uscirà nelle sale americane il prossimo 5 maggio. Vi ricordiamo invece che il nuovo film da regista di Besson è l'attesissimo Valerian e la Città dei Mille Pianeti, ad oggi il più costoso film prodotto in Francia di sempre, con un budget stimato di 197 milioni di dollari, circa 209 milioni di euro.