Emoji, I Puffi, Hotel Transylvania 3: I film d'animazione di casa Sony 2017

La casa di produzione Sony ha rilasciato dettagli e date d'uscita dei film per quest'anno dai Puffi il prossimo aprile al cartone sulla scia di Oceania, Vivo.

"L'abbondanza, la varietà e la qualità dei contenuti sono un testamento della ricchezza dei talenti creativi che chiamano la Sony, casa loro" con questa parole Kristine Belson, presidente della Sony Animation Studios ha annunciato i film d'animazione in arrivo per il 2017. In cima alla lista c'è il nuovo film sui Puffi - Il villaggio Perduto che arriverà nelle sale americane il prossimo 7 aprile, la trama vede protagonista Puffetta (Michelle Rodriguez, chiamata al posto di Demi Lovato) e i suoi fratelli nella foresta Incantata alla ricerca del magico villaggio dei Puffi; durante la loro avventura saranno svelati alcuni misteri sull'origine e la storia delle creature blu. Nel cast anche Ellie Kemper, Ariel Winter (Modern Family) e Julia Roberts.

In piena estate, il 4 agosto, uscirà invece il tanto chiacchierato film sulle Emoji, ambientato nel mondo delle faccine in cui ognuna di loro ha naturalmente un'unica espressione facciale, fatta eccezione per Gene, una emoji esuberante nata senza filtro e dotato della possibilità di mostrare ciò che prova. Deciso a diventare come le emoji che lo circondano Gene si avventurerà attraverso le app del telefono per riparare il codice che l'ha reso così.

A novembre 2017 sarà il turno di The Star: il film d'animazione seguirà le avventure di un coraggioso asino di nome Bo, il quale sarà casualmente protagonista del primo Natale della storia. Annunciati anche due titoli per il 2018: Hotel Transylvania 3, terzo capitolo del franchise animato di maggior successo, ancora una volta Genndy Tartakovsky dietro la macchina da presa e con i protagonisti Mavis e Dracula. E uno Spider-Man animato ancora senza titolo ideato dai creatori di LEGO Movie, alla regia Bob Persichetti e Peter Ramsey.

Ultimo titolo, per ora, Vivo la cui data d'uscita è fissata in America per il 18 dicembre 2020 e vedrà la Sony seguire la scia dei cartoni con canzoni e colonna sonora di un certo richiamo. Lil-Manuel Miranda scriverà le canzoni.