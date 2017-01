Emmanuelle Riva ci lascia a 89 anni

, una delle più grandi attrici francesi con una carriera cinematografica che ha coperto più di cinque decenni e che ricordiamo soprattutto per la pellicola diintitolatae perdi, si è spenta all'età di 89 anni.

Anche se la Riva ha iniziato a studiare teatro già nella metà degli anni '20 e ha iniziato la sua carriera lavorando sul palcoscenico, la sua voce e il suo volto volto hanno iniziato a diventare noti soprattutto con l'inizio della sua carriera sullo schermo, subito dopo l'uscita della pellicola di Resnais Hiroshima Mon Amour, in cui l'attrice ha ricoperto il suo primo ruolo da protagonista in un film per il grande schermo. Il film è stato presentato a Cannes nel 1959 e l'attrice è tornata al Festival per il suo ultimo film, intitolato semplicemente Amour, nel 2012. La pellicola ha vinto la Palma d'oro, con una menzione speciale per le stelle Riva e Louis Trintignant.

L'attrice ha anche vinto il premio come miglior attrice per il film agli European Film Awards e ai BAFTA. Riva, inoltre, è diventata la candidata più anziana nella categoria quando è stata nominata per l'Oscar come miglior attrice nel 2013.