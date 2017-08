Elle Fanning e Timothée Chalamet saranno nel nuovo film di Woody Allen

ha ingaggiatoe altri attori per il suo nuovo progetto che, al momento non ha ancora un titolo ufficiale.

Il regista ha rivelato i nomi degli artisti che lavoreranno con lui al film e sono Timothée Chalamet (Interstellar), Elle Fanning (The Beguiled, The Neon Demon) e Selena Gomez. La pellicola sarà distribuita nei cinema tramite gli Amazon Studios, con cui ha già collaborato Allen per film quali Cafe Society.

Elle Fanning è conosciuta per aver lavorato in film quali Super 8, Maleficent con Angelina Jolie, The Neon Demon e Il Curioso Caso di Benjamin Button, in cui, a 7 anni, ha interpretato Daisy.

Timothée Chalamet ha lavorato in Interstellar ed è apparso in serie tv quali Homeland, dove interpretava Tim Walden e Royal Pains.

Selena Gomez è una ex stellina di Disney Channel nello show The Wizards of Waverly Place. Poi si è "buttata" sulla musica e la si conosce principalmente perché, a inizio carriera musicale, faceva coppia con Justin Bieber.

Cosa pensate di questo casting di Woody Allen? Che tipo di progetto potrebbe avere in mente? Se avete qualche idea al riguardo, ditecelo nei commenti!