Elizabeth Olsen e Jeremy Renner nel nuovo trailer di Wind River

The Weinstein Company ha diffuso un nuovo trailer di, pellicola che vede per protagonisti due volti noti dei cinecomic come Elizabeth Olsen e Jeremy Renner. Scritto e diretto daè stato presentato nella sezione Un Certain Regard del recente Festival di Cannes, portandosi a casa il premio alla miglior regia.

Wind River racconta la storia del ritrovamento di un cadavere da parte del cacciatore Cory Lambert. Il corpo di una giovane ragazza viene ritrovato da Lambert in una riserva indiana e l'agente dell'FBI, Jane Banner, si ritroverà nel bel mezzo del Wyoming ad indagare sul caso, nonostante la sua inesperienza.

Il cast di Wind River comprende Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Chow, Julia Jones, Gil Birmingham, Graham Greene, Martin Sensmeier, Eric Lange, Ian Bohen e Hugh Dillon. L'uscita del film nelle sale americane è prevista per il 4 agosto.