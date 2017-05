Electric Entertainment acquista i diritti di LBJ di Rob Reiner

Dean Devlin della Electric Entertainment ha annunciato l'acquisizione dei diritti di distribuzione nazionale di, biopic diretto da Rob Reiner sulla vita di Lyndon B. Johnson, 36° presidente degli Stati Uniti d'America, interpretato da. Il film è prodotto da Acacia Entertainment, Savvy Media Holdings e Castle Rock Entertainment.

La trama del film verte sulla figura di Johnson, e sulle sue difficoltà incontrate in seguito all'omicidio di JFK, cercando di traghettare la nazione in un momento di grande dolore e approvando in seguito il Civil Rights Acts di Kennedy.

Lo script del film, scritto da Joey Hartstone, era inserito nella Black List delle migliori sceneggiature ancora non trasposte sul grande schermo.

Il cast di LBJ comprende Woody Harrelson, Richard Jenkins, Bill Pullman, Kim Allen, Michael Stahl-David, Jennifer Jason Leigh, Jeffrey Donovan, Doug McKeon e Michael Mosley.