Edward Norton, Meryl Streep e Nicole Kidman doppieranno The Guardian Brothers

La Weinstein Company ha annunciato il cast di doppiatori messo assieme per portare al pubblico anglofono una versione doppiata di, il cartone cinese prodotto dalla Alibaba Pictures.

Nel cast troviamo niente meno che Edward Norton, attore in Fight Club e The Gran Budapest Hotel (giusto per dirne un paio), il genio comico di Mel Brooks, a cui dobbiamo praticamente l’intero genere delle parodie come lo conosciamo oggi, l’australiana Nicole Kidman (Eyes Wide Shut, Paddington) e l’attrice triplo premio Oscar, ma davvero sopravvalutata (almeno secondo il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti), Meryl Streep.

Il film, diretto da Gary Wang, si concentra sui due spiriti guardiani che proteggono una famiglia cinese in difficoltà col proprio ristorante: gettati dal mondo degli spiriti giù nel mondo umano, i due fratelli guardiani dovranno trovare un modo di aiutare i propri protetti.