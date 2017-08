Edge of Tomorrow, Doug Liman: "Non ci sarebbe nessun sequel senza i fan"

In attesa di avere qualche notizia sull’inizio delle riprese del sequel, il registaha parlato della scintilla che ne ha permesso il via libera, ovvero il riscontro positivo dei fan dell’originale

Liman sa perfettamente che i quasi 380 milioni di dollari incassati dal primo film non avrebbero mai permesso la realizzazione di un seguito, soprattutto a fronte dei 180 milioni di budget (più i costi di promozione). In un’intervista concessa a Flickering Myth, il regista ha ammesso che il sequel non sarebbe mai stato ufficializzato se negli anni a seguire il fan base non fosse cresciuto considerevolmente.

“Abbiamo avuto quest’idea per il sequel che è scioccante per qualsiasi tipo di sequel, ma è anche originale e divertente. Abbiamo iniziato a parlarne solamente perché l’interesse dei fan per il primo film è cresciuto e hanno iniziato a chiederne un altro. Tempo fa quando qualcuno mi incontrava mi chiedeva sempre di The Bourne Identity, ma una volta uscito questo sequel la gente non mi parlerà più d’altro. Stavamo solo aspettando l’idea giusta e adesso non riesco a smettere di parlarne”.

Intitolato Live Die Repeat and Repeat, nel film Tom Cruise e Emily Blunt riprenderanno i rispettivi ruoli, ovvero quelli del Maggiore Bill Cage e del Sergente Rita Vrataski. Su queste pagine potete leggere la recensione di Edge of Tomorrow.