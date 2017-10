Edge of Tomorrow 2: lo script è pronto! Doug Liman torna a parlare del sequel

Non ne parlavamo da un paio di giorni, ma ecco che adessoè tornato sull'annunciato Edge of Tomorrow 2 (o in inglese), confermando la conclusione dello script del sequel con protagonistied

Intervistato durante la promozione del suo ultimo film, Barry Seal - Una storia americana, il regista ha scambiato quattro chiacchiere con Collider, soffermandosi anche sui lavori di Edger of Tomorrow 2 e rivelando: "Io, Tom ed Emily siamo davvero entusiasti. Lo script è concluso! Stiamo cercando adesso di trovare il giusto momento per organizzare le riprese anche in relazione agli impegni di Emily e Tom. Però è uno di quei progetti che non sono afflitti dalle richieste dello studio, del tipo 'ehi, possiamo fare ancora tanti soldi, facciamone un altro". Questo sequel è partito dai fan che continuavano a dirci quanto avessero amato il primo film, consigliandoci di prendere in considerazione l'idea di farne un prosieguo. E alla fine siamo finiti a pensare con Christopher McQuarrie a una grande storia".



Insomma, Edge of Tomorrow 2 è un progetto vero e davvero concreto, voluto da regista, interpreti e fan e che non vediamo l'ora di poter vedere. Aspettiamo dunque ansiosi l'inizio della pre-produzione per scoprire ulteriori novità su uno dei sequel più interessanti dei prossimi anni.