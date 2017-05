Edge of Tomorrow 2: ecco il titolo del sequel in cui tornerà anche Emily Blunt

Edge of Tomorrow 2, il film sci-fi con, ha un titolo, e sarà, per la regia ditornerà anche lei per il sequel.

In un'intervista con Collider, il regista ha confermato il titolo e ha detto che è legato a quello che venne dato al primo film per l'uscita home video: Live Die Repeat: Edge of Tomorrow. Anche Emily Blunt sarà di nuovo sul set per il sequel nel ruolo di Rita Vrataski, con Cruise nei panni di Bill Cage.

Sul film ha poi detto: "Abbiamo una storia fantastica! E' incredibile! Molto meglio del primo film, e naturalmente ho amato il primo film. SI chiamerà Live Die Repeat and Repeat Tom (Cruise), è eccitato all'idea e anche Emily Blunt. La grossa domanda è quando lo faremo. Ma non è un "se", è un "quando".