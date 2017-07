Edge of Tomorrow 2: Doug Liman spiega il perché del titolo ufficiale del sequel

Tornando a parlare di Edge of Tomorrow 2 ai microfoni di, il registaha avuto modo di spiegare il perché della scelta del particolareper il sequel dell'action sci-fi con protagonistied

Queste le sue parole: "Allora, il fumetto giapponese si chiama in originale All You Need Is Kill. Stavo facendo una commedia, e questo titolo non mi sembrava adatto a un tono da commedia. Lo studio voleva così chiamarlo Edge of Tomorrow, ma a me piaceva Live Die Repeat. Ho combattuto con veemenza e ho perso. Uscito in sala, così, la gente lo ha adorato, ma il boxoffice è stato meno positivo delle aspettative, e allora sono andato dall'executive di Warner Bros che insisteva che Edge of Tomorrow fosse il titolo più adatto".



Continua Liman: "Gli ho detto 'ti sbagliavi, chiaramente non lo era'. Ho commesso il peccato cardinale di dire a qualcuno di Hollywood che ha sbagliato quando effettivamente ha sbagliato, scusandomi successivamente per averlo fatto. Così hanno iniziato a chiamarlo con il titolo che volevo io e che avrebbe dovuto sempre avere, Live Die Repeat e il sequel si chiamerà adesso sicuramente Live Die Repeat and Repeat".



È sempre bello vedere come la volontà di un regista riesca ad averla vinta sulle idee delle grandi major cinematografiche. Tanto di cappello, Doug!