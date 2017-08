Edgar Wright e Kevin Spacey a Roma per Baby Driver - Il genio della Fuga

Il prossimo 7 settembre arriverà in Italia, commedia che mescola crimine ed inseguimenti in auto reduce da un ottimo esordio al Box Office americano. Ieri 28 agosto a Roma si è tenuta una proiezione in anteprima del film in presenza del registae il protagonista, ecco com'è andata.

Attore e regista hanno tenuto un interessante Q&A alla fine del film con tutti i presenti, Spacey in particolare ha raccontato: "Ho scelto questo ruolo per il viaggio che compie il mio personaggio durante il film. Amo interpretare personaggi nei confronti dei quali il pubblico è portato a mutare il proprio giudizio. Non mi piacciono le figure in bianco o in nero, buone o cattive, piuttosto mi piace lavorare in quello spazio più grigio, come accaduto in Baby Driver - Il genio della fuga".

Con lui nel cast anche Ansel Elgort, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx. Il film racconta la storia di un giovane pilota che si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

Per saperne di più sul film, non perdete la nostra recensione.