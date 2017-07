Edgar Wright: "Ho scritto a James Gunn per non copiare la sua colonna sonora"

Se c'è una cosa che accomuna profondamente Baby Driver - Il genio della fuga didiè l'importanza della colonna sonora, composta da pezzi famosissimi nella pop culture oppure più di nicchia ma comunque di una certa rilevanza qualitativa.

La OST è quindi in entrambi i film uno degli aspetti più curati e ricercati in fase di post-produzione, e per non sbagliare e copiarsi involontariamente qualche brano e lasciar sfumare così l'effetto sorpresa, i due registi si sono tenuti in contatto per creare la miglior tracklist possibile senza sovrapposizioni di sorta.



Intervistato infatti dal Washington Post, Wright ha rivelato: «All'inizio di quest'anno, prima dell'uscita di Guardiani 2, sono improvvisamente caduto nel panico. Ho pensato "oh, e se una delle canzoni di Baby Driver è anche in Guardiani 2?". Così ho scritto a James Gunn a abbiamo avuto questa divertente conversazione in cui gli ho detto "Amico, sono andato nel panico pensando che alcune canzoni del mio film potrebbero essere anche nel tuo", e lui mi fa "Beh, hai qualche ELO?", e io "No. Tu hai qualche Queen?", e lui ha risposto no, chiedendomi se avessi qualche Sweet. Ho risposto anche io di no, chiedendo se avesse qualche pezzo di Barry White e qui James mi dice "no, stavo per usare una sua canzone ma poi non l'ho più inserita". Non ci siamo rivelati la tracklist a vicenda, ma stavano giocando a indovinare, capendo alla fine di non avere gli stessi brani».



Vi ricordiamo che Baby Driver - Il genio della fuga vedrà nel cast Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx e Jon Hamm, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 7 settembre.