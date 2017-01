Ecco quattro nuove scene estratte da Resident Evil: The Final Chapter

ha rilasciato ben quattro nuove scene estratte dal nuovo film. Il film è il nuovo episodio della saga di lungometraggi ispirati dai videogiochi dicon protagonista

Nella prima clip la Regina Rossa informa Alice che ci sono solo “4.472 esseri umani rimasti invita sulla superficie terrestre” e che “cesseranno di esistere nelle prossime 48 ore”. La seconda scena estratta ritrae Alice e i suoi alleati mentre combattono contro dei non morti sul tetto di un grattacielo distrutto.

La terza clip mostra Alice e i suoi compagni mentre si confrontano su Wesker, mentre nell’ultima l’eroina è su una motocicletta diretta verso Racoon City. Il personaggio interpretato da Milla Jovovich sarà accompagnato da Claire Redfield (Ali Larter), Alexander Isaacs (Iain Glen), Albert Wesker (Shawn Roberts) e Abigail (Ruby Rose).

Tutte le clip sono disponibili, come sempre, in fondo alla notizia. Resident Evil: The Final Chapter debutterà in sala il 27 Gennaio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!