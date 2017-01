Ecco il nuovo spot televisivo di Transformers: The Last Knight

Il film sarà disponibile nelle sale il 23 Giugno 2017, mentre lo spot è come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!

Oltre a Wahlberg, che interpreterà Cade Yeager, nel cast di Transformers: The Last Knight sono presenti: Isabela Moner, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson, Jerrod Carmichael, Anthony Hopkins, Peter Cullen e John Goodman.

Lo spot mostra parte della battaglia tra i due Transformers e lancia questo messaggio: “Due mondi si scontrano. Solo uno sopravvive”. Anche Mark Wahlberg, la star del film, si ritrova a correre terrorizzato dal conflitto in gran parte del video.

