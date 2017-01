Ecco il nome dell'universo cinematografico di King Kong e Godzilla

arriverà in tutte le sale cinematografiche nel corso del 2017. I fan, però, sono altrettanto eccitati dal nuovo versus movie con protagonista anche: il film non ha ancora un titolo, ma è stato finalmente dato un nome all’universo cinematografico condiviso dai due mostri.

Come si è diffusa la notizia? Semplice, grazie ai giocattoli: i primi giocattoli legati a Kong: Skull Island sono stati distribuiti nei negozi americani negli ultimi giorni. Sulla scatola di questi prodotti, infatti, è facile notare la frase “MONSTERVERSE”. Come vi sembra come nome? Di sicuro non c'è bisogno di stare a spiegarlo più di tanto.

La foto della scatola “incriminata” è disponibile in fondo alla notizia, guardate e giudicate da soli. Kong: Skull Island sarà distribuito in tutte le sale cinematografiche a Marzo 2017. Il secondo episodio di Godzilla a Marzo 2017. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!