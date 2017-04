Ecco come il primo film di Superman ha influenzato Wonder Woman

Nel corso dei decenni, molti spettatori non hanno potuto fare a meno di usare il film dididel 1978 come metro di paragone per tutti gli altri cinecomic creati fino ad allora. I suoi effetti speciali, che ora sembrano datati, erano ben in anticipo sui tempi.

La pellicola vantava un cast con Christopher Reeve, Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford e Ned Beatty. E mentre molti film di supereroi moderni stanno cercando disperatamente di essere dark, sporchi e imprevedibili, Superman era semplice divertimento allo stato puro. Anche se il tono è per lo più leggero e le battute sarebbero oggi bollate come sempliciotte, la pellicola tre volte nominata all'Oscar contiene anche diversi momenti profondamente emotivi che potrebbero far scendere una lacrimuccia e una sottotrama romantica in grado di scaldare anche il cuore più freddo.

La regista Patty Jenkins è una grande fan di questo film, antesignano dell’attuale epoca d’oro dei cinecomic, quindi non c’è da stupirsi se quando ha preso le redini del film dedicato a Wonder Woman ha detto alla Warner Bros. che voleva che il suo film di supereroi fosse pieno di amore, emozione e umorismo come lo è stato quello di Richard Donner.

"Penso che ci siano cose molto divertenti in quei film, ma sicuramente anche il nostro sarà un film divertente", ha detto Patty Jenkins alla rivista Empire. "Mi sono da sempre basata sul primo film di Superman e su Indiana Jones, e ho voluto fare un film classico in cui si ride e in cui ci si innamora dei personaggi, che poi vengono catapultati in una grande avventura. È sicuramente quello che il nostro film cerca di offrire al pubblico."

Ha poi spiegato che cosa l’ha colpita nel film di Superman. "Mi ha fatto credere che avrei potuto essere qualsiasi cosa nella mia vita," ha detto. "Eppure mi ha fatto ridere, e mi ha fatto piangere, e mi ha fatto innamorare della storia d'amore nata tra Superman e Lois Lane. Ed è una cosa meravigliosa da donare alle persone."

Wonder Woman uscirà nei cinema il 2 Giugno 2017.