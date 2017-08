Eat Brains Love: gli autori di One Tree Hill adatteranno il romanzo di Jeff Hart

Gunpowder e Sky, in collaborazione con DIGA Studios e Full Fathom Five hanno annunciato oggi che il registaha firmato per dirigere l’adattamento di

Si tratta del romanzo zombie road-trip scritto da Jeff Hart, che sarà adattato da Mike Herro e David Strauss, già autori per One Tree Hill. I due sono noti anche per essere stati produttori esecutivi della serie e di Reign, andata in onda su The CW, prima di emigrare a VH1 per la serie Hindsight. Più recentemente hanno collaborato alla prima serie originale di E!, The Royals. Flender è noto per aver diretto Idle Hands per la Columbia e la serie reboot di Scream per MTV.

Il libro segue le vicende di una coppia di innamorati liceali che contrae un misterioso virus zombie e divorano il cervello di metà dei loro compagni classe. I due partono per un viaggio attraverso il paese per cercare una cura, mentre vengono inseguiti da un’adolescente psicopatica inviata dalla segretissima Necrotic Control Division.

Attualmente sono in corso i casting per le parti principali.