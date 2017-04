È morto Jonathan Demme, il regista ci lascia all'età di 73 anni

, il regista la cui carriera spaziò dal film su, fino al pluripremiato agli Oscar, è morto stamattina a New York all’età di 73 anni.

Jonathan Demme era malato da tempo di cancro esofageo, ed è morto a causa di complicazioni cardiache, secondo quanto dichiarato da una fonte vicina alla famiglia. Nel 2010 fu inizialmente curato dalla malattia, ma nel 2015 si ripresentò e le sue condizioni di salute sono purtroppo peggiorate nelle ultime settimane.

Demme ha sempre tenuto la sua vita privata lontano dalle telecamere, ma la sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria produzione creativa che comprendeva film e documentari che si estendono fin dai primi anni '70. Jonathan Demme debuttò alla regia nel 1971 con il film Angels Hard as They Come, una produzione di Roger Corman durante il suo periodo di produttore di film di serie B, ma la sua carriera da allora non ha fatto che aumentare il suo consenso critico e il suo successo commerciale con una serie di drammi negli anni '80, tra cui Melvin e Howard, Swing Shift e Something Wild.

Il successo di Jonathan Demme è poi esploso definitivamente nel decennio successivo, con i suoi due film più riusciti e acclamati di sempre: Il Silenzio degli Innocenti e Philadelphia. Allo stesso tempo, è rimasto un documentarista attivo, dirigendo il film definitivo sui Talking Heads, Stop Making Sense, oltre a tre film con protagonista Neil Young.

Più di recente, Jonathan Demme ha diretto nel 2015 la commedia Dove Eravamo Rimasti con protagonista Meryl Streep, e nel 2016 il documentario musicale Justin Timberlake + The Tennessee Kids. A quanto sappiamo stava già lavorando a un nuovo progetto, e continuava a curare la serie Jacob Burns Film Center. L’ultima serie di cui si è occupato è stata Saddle Up Saturdays, una retrospettiva sul genere western che è stata mandata in onda fino a marzo di quest’anno.