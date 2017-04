È morto a 90 anni Don Rickles, leggendario comico americano

Si è spento ieri alla veneranda età di 90 anni il leggendario comico americano, dopo sei decenni di prolifica carriera tra cinema, televisione, teatro e radio, oltre che sulla pagine dei fumetti DC Comics.

L'Hollywood Reporter ha confermato che le cause del decesso sono dovute e un'insufficienza renale.

Nato e cresciuto a Naw York, Rickles sognava da sempre di sfondare nel mondo delle spettacolo, ma non ci riuscì finché non decise di scherzare su Frank Sinatra, guadagnandosi il rispetto dell'artista e diventandone l'amico di una vita.



Rickles fu un pioniere della commedia "dell'insulto" in stile americano. Nel 1979 ricevette la sua prima serie TV, C.P.O della NBC Sharkey, che durò per due stagioni. Nella sua carriera recitò in svariati film, di cui ricordiamo Casinò di Martin Scorsese e Amore all'ultimo morso di John Landis, figurando anche come doppiatore nella saga di Toy Story di casa Pixar nei panni di Mr. Potato.



Gli sopravvivono la moglie, Barbara Sklar, la figlia Mindy e i nipoti Ethan e Harrison.