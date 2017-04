Dwayne Johnson rivela nuovi dettagli sui film di Shazam e Black Adam

Le cose alla DC Entertainment e alla Warner Bros si muovono molto velocemente, e l'intenzione sarebbe quella di non rallentare minimamente nei prossimi anni, allargando sempre più l'Universo Esteso DC, di cui quest'anno vedremo in salae l'atteso

Sappiamo che oltre agli eroi principali e ai crossover annunciati, sono in produzione anche adattamenti di Gotham City Sirens con David Ayer alla regia, la Batgirl di Josh Whedon, uno spin-off su Nightwing e ovviamente i film su Shazam e Black Adam, quest'ultimo interpretato da Dwayne Johnson, che parlando ai microfoni di MTV ha rivelato nuovi dettagli sulla produzione dei progetti.



Queste le sue parole: «Abbiamo avuto molte conversazioni al riguardo con Geoff Johns e la DC. Questo è un momento davvero divertente e propizio per la società perché il loro mondo è in costruzione. Lo possiamo vedere con Wonder Woman e Aquaman, ma abbiamo anche altre sorprese a venire».



Continua poi: «Quello che abbiamo deciso di fare è stato quindi creare uno scenario dove Black Adam e Shazam potessero avere il loro film stand-alone, diverso l'uno dall'altro. Stiamo costruendo il nostro mondo in questo modo e a un certo punto li uniremo». Su Black Adam o Shazam manca quasi ogni tipo di informazione, compresa una sinossi, anche se Johnson rivela: «Black Adam è uno dei più potenti anti-eroi del pianeta. E sta arrivando. Preparatevi! Sarà una nuova alba».