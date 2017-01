Dwayne Johnson parla di Black Adam e dell'universo cinematografico DC

Ieri si è tenuto un grande incontro alla sede dellatra, che parteciperà al film di, il suo produttoree il presidente dellae Chief Creative Officer, in cui hanno discusso il ruolo dell'attore nei panni del supercriminalee dell'universo cinematograficoin generale.

Come sta accadendo sempre più di frequente con i film DC, questo incontro fa parte della loro campagna per rassicurare i fan che il tono cupo e nichilista dei primi tre film usciti non sarà di fatto la norma. Johnson, un uomo di spettacolo navigato e produttore apprezzato ad Hollywood, tanto da essere stato paragonato ad un "Viagra di franchise", potrebbe benissimo aiutare ad inaugurare lo spirito entusiastico che l'Universo Esteso DC deve ora riuscire a catturare.

Ecco infatti come si espresso sul suo profilo Facebook personale Dwayne Johnson stesso: “Ho avuto un incontro veramente figo e strategico con i capi della DC Comics per parlare del loro intero universo. Come fan hard core della DC, avere un senso reale dei cambiamenti di tono e degli sviluppi a venire dei futuri film mi ha sorpreso. Qualcosa che tutti i fan DC stanno aspettando. Speranza, ottimismo e divertimento. Sono eccitato per il nostro futuro insieme e dovreste esserlo anche voi. Anche quando si parla del cattivo più spietato / anti-eroe di tutti i tempi che prende finalmente vita. Preparati DC Universe.”

Anche Hiram Garcia e Geoff Johns sono usciti estremamente soddisfatti dall’incontro, come potete vedere dai tweet riportati qui sotto.

Darren Lemke, sceneggiatore de Il Cacciatore di Giganti, sta attualmente scrivendo la sceneggiatura di Shazam. L’uscita di Shazam è stata precedentemente annunciata per il 5 aprile 2019, anche se Johnson ha fatto intendere che il film potrebbe arrivare molto prima di quella data. La pellicola racconterà la storia dell’adolescente Billy Batson, in grado di trasformarsi in un supereroe pronunciando semplicemente la parola magica "Shazam".