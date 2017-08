Dwayne Johnson è l'attore più seguito sui social network!

Dal momento in cui Johnson si è affacciato al mondo social, ha guidato la classifica delle star più seguite per ben otto settimane consecutive! Dunque più di qualsiasi altro attore finora. E adesso è tornato in cima!

Il conteggio, ottenuto grazie all'ausilio di MVPindex - che traccia il flusso di visualizzazioni social - è stato fatto sommando tutti i dati dei vari canali social e dunque Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Google Plus.

Dwayne Johnson "acchiappa" il 20% di followers in più ogni settimana su Instagram, con una media stimata di 584,000 sottoscrittori nel periodo e ha anche guadagnato un ottimo 14% di favori tra le star più amate dagli users. Attualmente lo seguono in tutto 9.5 milioni di persone e, anche se la scorsa settimana si era piazzato al secondo posto della suddetta classifica, adesso è tornato saldamente al comando!

La top ten, dal decimo posto al primo:

10. Sabrina Carpenter

9. Ashley Benson

8. Gal Gadot



7. Shay Mitchell



6. Ansel Elgort



5. Emilia Clarke



4. Tom Holland



3. Zendaya



2. Jennifer Lopez

1. Dwayne Johnson