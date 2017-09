Dunkrik supera i 500 milioni di dollari di incassi nel mondo

La Warner Bros. ha annunciato chediha oltrepassato la soglia dei 500 milioni di dollari di incassi a livello internazionale, confermandosi come uno dei prodotti di maggior successo dell’estate 2017.

Il fatto che sia costato circa 100 milioni di dollari e che sia anche uno dei film che ha ottenuto ottimi riscontri per quanto riguarda la critica non fa che aumentare il grado di soddisfazione dello studio. Sue Kroll, presidente e responsabile del marketing internazionale per la Warner, ha così commentato il traguardo: “Christopher Nolan ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori registi del nostro tempo. Il suo Dunkirk è un tour de force assouto, un’esperienza cinematografica che spinge ulteriormente i confini di film mainstream prodotti da uno studio. Siamo molto orgogliosi di questo film e vogliamo fare le nostre congratulazioni a Chris, Emma Thomas, al cast e a tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato monumentale”.

Dunkirk, con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy, è uscito nelle sale italiane lo scorso 31 agosto. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione.