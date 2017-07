Dunkirk vince il week-end americano, secondo posto per The Emoji Movie

Alla fine,, l'acclamato nuovo film diretto da, è riuscito a vincere di nuovo il week-end americano, portandosi a casa altri 28.1 milioni di dollari, per un totale in madrepatria di 102.8 milioni.

A livello internazionale, la pellicola ha aggiunto 45.6 milioni dai 63 mercati in cui è uscito, per un totale di 131.3 milioni. Il film deve ancora uscire in molti mercati chiave come Cina e Giappone (rispettivamente, 1° e 9 settembre) e, soprattutto, Italia (dal 31 agosto). A livello mondiale Dunkirk è a quota 234.1 milioni di dollari.

Al secondo posto, invece, debutta The Emoji Movie, il nuovo film d'animazione della Sony Pictures, con circa 25.7 milioni di dollari (a fronte di un budget di 50 milioni di dollari). La pellicola potrebbe faticare ad avere un grosso successo visto il CinemaScore fornito dal pubblico ("B"); la critica ha completamente distrutto il film d'animazione, che ad oggi ha un 8% su Rotten Tomatoes, definendolo una delle peggiori pellicole d'animazione di sempre e, soprattutto, "noiosissima".

Da segnalare Atomica Bionda con Charlize Theron, che debutta in quarta posizione con 18.6 milioni. E' costato 30 milioni; il CinemaScore, anche in questo caso, è di tipo "B".