Dunkirk: un teaser anticipa l'arrivo del nuovo full-trailer ufficiale del film

Laha rilasciato online un nuovo teaser dell'attesissimodi, annunciando l'arrivo di un full-trailer ufficiale nella giornata del prossimo venerdì, 5 maggio.

Dunkirk racconterà la vera storia dell'Operazione Dynamo, una gigantesca missione di evacuazione che come ci ricorda anche il filmato odierno salvò la vita a 400,000 truppe alleate in circa 9 giorni. È passato alla storia anche come Miracolo di Dunkirk.



Nel cast del film troveremo attori del calibro di Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylence, Kenneth Branagh e James D'Arcy, affiancati da volti giovani e visti poco sul grande schermo come Fionn Whitehead e Harry Styles, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 31 agosto 2017.