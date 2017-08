Dunkirk supera i 400 milioni di dollari d'incasso al box office mondiale

Si sta confermando come uno dei film dell'anno. In attesa di vedere Dunkirk anche in Italia, il film difa registrare già un successo incredibile ai botteghini internazionali, superando la cifra di 400 milioni di dollari d'incasso al box office, dopo lo straordinario debutto nel primo week-end con 50 milioni di dollari incassati.

Superando la soglia dei 400 milioni di dollari d'incasso, il film ha quadruplicato il budget stanziato per la lavorazione.

Ambientato nella primavera del 1940 su una spiaggia francese al confine con il Belgio, Dunkirk racconta la storia della poco conosciuta Operazione Dynamo, che ha visto le truppe alleate francesi e inglesi assediate dai nazisti, cercare in tutti i modi di rientrare in patria avendo come unica via d'uscita il Canale della Manica.

Diretto da Christopher Nolan, Dunkirk uscirà nelle sale italiane mercoledì 30 agosto. Il cast è composto da Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy. Prodotto da Christopher Nolan e dalla moglie Emma Thomas con la loro casa di produzione, Syncopy Inc., il film è distribuito da Warner Bros. Pictures e girato quasi interamente in formato IMAX.