Dunkirk: le sbalorditive foto dal set mostrano il lavoro di Christopher Nolan

è il film attualmente sulla bocca di tutti, ma le recensioni positive e il plauso di pubblico e critica non sono qualcosa che si ottiene dall’oggi al domani, sono il frutto di un lavoro attento e costante che parte innanzitutto dal set e dalla perizia con cui si affinano i particolari di una lavorazione.

È quello che mostrano queste nuove foto dal set, dove possiamo vedere il regista Christopher Nolan mettere in scena alcune delle scene più spettacolari e suggestive della pellicola, a stretto contatto con il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema, alla sua seconda collaborazione consecutiva con il regista britannico dopo Interstellar.

Possiamo dare anche un ulteriore sguardo al massiccio impiego di telecamere IMAX utilizzate soprattutto durante le scene aeree. “Non sono serviti molti effetti visivi, perché a Nolan piace realizzare il più possibile in maniera pratica, ma tutti gli effetti visivi finiti nel film sono stati realizzati in 6K”, ha spiegato David Keighley, a capo della qualità di IMAX Corp. Quest’ultimo ha lodato in seguito gli sforzi di Nolan per aver mantenuto vivo l’utilizzo del formato IMAX – attualmente il mezzo con la più alta risoluzione che esista – e per averlo inserito elegantemente all’interno dell’era digitale: “Il film in questo formato è un’opera d’arte, e spero che molta gente possa vederlo in IMAX 70mm. Christopher Nolan lo definisce ‘lo standard d’oro’”.