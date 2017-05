Dunkirk: l'epico full trailer italiano del nuovo film di Christopher Nolan

E come promesso laha rilasciato online l'epico full trailer ufficiale (anche in italiano) dell'attesissimo, nuovo film diche vedrà tra i protagonisti

La storia del film racconterà con un taglio realistico l'Operazione Dynamo, una sorprendente e miracolosa missione d'evacuazione che salvò la vita a circa 400.000 truppe alleate, bloccate sulla spiaggia di Dunkirk, praticamente in attesa di morte certa per mano dell'esercito tedesco.



Dunkirk vede nel cast anche Mark Rylance, Cillian Murphy e James D'Arcy, ma Nolan ha voluto anche volti meno noti sul grande schermo per interpretare i soldati, tra cui Fionn Whitehead, Aneurin Barnard e Harry Styles. L'uscita del film è prevista nelle sale italiane per il 31 agosto 2017.