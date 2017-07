Dunkirk in anteprima a Venezia: serata speciale all'Arsenale il 28 gosto

Nel giorno che precede l’avvio della, il 28 Agosto Warner Bros. Pictures presenterà un’esclusiva anteprima open air del nuovo attesissimo capolavoro di Christopher Nolan,

Con la collaborazione del Comune di Venezia, nella suggestiva cornice dell’Arsenale, Warner Bros. Pictures darà vita ad un evento spettacolare, in cui i tre elementi chiave del film – Terra, Aria e Acqua – saranno i protagonisti di un’esperienza unica.

Dal regista Christopher Nolan (“Interstellar”, “Inception”, la trilogia de “Il cavaliere oscuro”) arriva l’epico thriller d’azione “Dunkirk”. In “Dunkirk” centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate sono circondate dalle forze nemiche, intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare; le truppe si ritrovano così senza una via di uscita mentre il nemico si stringe attorno a loro.

La storia si sviluppa tra terra, mare ed aria. Gli Spitfire della RAF si sfidano col nemico in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili, tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito.

Il cast di “Dunkirk” comprende Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy e Barry Keoghan, con Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy.