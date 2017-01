Dunkirk: Fionn Whitehead nella nuova immagine

Dopo wormhole e astronauti,per il suo prossimo film si sposta sulle spiagge francesi di Dunkerque, ambientando il suo nuovo film,, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista del film è il giovane debuttanteche oggi vediamo in una nuova foto dal film, nelle sale italiane dal prossimo 31 agosto.

Dunkirk, il cui primo trailer è stato rilasciato a metà dicembre, racconta l'evacuazione di Dunkerque, attraverso una spedizione militare britannica che salvò la vita a circa 330.000 persone dopo l'accerchiamento degli Alleati da parte dei soldati tedeschi.

Queste le parole di Christopher Nolan a USA Today in merito al film:"Vogliamo mettere il pubblico su quella spiaggia, metterli sull'imbarcazione diretta a Dunkerque, metterli in cabina di pilotaggio. Questa è la mia ambizione e sto cercando di portare tutta la mia esperienza nel cinema per raggiungere questo risultato. Fionn Whitehead, il suo personaggio, è solo un ragazzo e si vedranno molti eventi attraverso i suoi occhi."

Scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan, Dunkirk si avvale delle musiche di Hans Zimmer e verrà distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures.

Il cast è composto da Tom Hardy, il premio Oscar Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan e Tom Glynn-Carney.