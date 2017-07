Dunkirk: il film di Nolan apre con 105.9 milioni di dollari d'incasso nel mondo

Il nuovo film di Dunkirk - prodotto dalla- ha aperto in prima posizione questo week-end, con una stima di incassi di 50.5 milioni di dollari in Nord America e 55.4 milioni nei cinema di tutto il mondo, per un debutto complessivo di

In tutti i mercati più importanti, compresi quelli di Gran Bretagna, Francia, Russia, Spagna, Corea e Australia, Dunkirk ha aperto piazzandosi in prima posizione. La Gran Bretagna guida la classifica degli incassi con 12.4 milioni di dollari, segue la Corea con 10.3 milioni, la Francia con 4.9 milioni, e l'Australia con 4.7 milioni di dollari.

Il budget di produzione si aggira intorno ai 150 milioni di dollari e Dunkirk vede nel cast: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy.

Girls Trip della Universal si è classificato secondo al botteghino domestico con una stima di 30.4 milioni di dollari di incasso nel primo fine settimana. Fatto impressionante, a fronte del budget di soli 19 milioni di dollari usato per la produzione. Diretto da Malcolm Lee, Girls Trip vede un cast composto da Regina Hall, Tiffany Haddish, Jada Pinkett Smith e Queen Latifah.

Per quanto riguarda il posto in classifica del film Marvel Studios-Sony Pictures, Spider-Man: Homecoming, la posizione in classifica ottenuta dal cinefumetto è la terza, con 22 milioni di dollari nei cinema di casa. Attualmente nel mondo Spidey conta un incasso complessivo di 571.7 milioni di dollari e deve ancora essere proiettato in Spagna, Giappone e Cina. Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Homecoming vede nel cast: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya Coleman, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei e Robert Downey Jr. Il costo di produzione del film è stato di 175 milioni di dollari.

The War - Il Pianeta delle Scimmie scende di tre posizioni piazzandosi al quarto posto con entrate domestiche per 20.4 milioni di dollari. Dopo due settimane di programmazione il film diretto da Matt Reees ha incassato 97.8 milioni, nel mondo ha totalizzato 77.1 milioni per un costo di produzione di 150 milioni di dollari. Nel cast: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer e Terry Notary.

Valerian e la Città dei Mille Pianeti, con Cara Delevingne, si piazza fuori dalla top five, con solo 17 milioni di dollari d'incasso a fronte dei 150 milioni usati per produrlo.

Cattivissimo Me 3 ha guadagnato nel quarto week-end di programmazione, 12.7 milioni e, in Nord America ha totalizzato finora 213.3 milioni di dollari. A livello internazionale la pellicola ha guadagnato 514.1 milioni e, in totale sono 727.4. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, e co-diretto da Eric Guillon il film conta, nel cast vocale: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Nev Scharrel, Steve Coogan, Jenny Slate e Julie Andrews.

Wonder Woman, della Warner Bros. ha aggiunto 4.6 milioni di dollari al botteghino domestico, spingendo il totale d'incassi a 389 milioni e diventando di diritto il top movie dell'estate 2017 in Nord America, sorpassando il guadagno di Guardiani della Galassia Vol.2, che si è fermato a 387.3 milioni di dollari. Per l'anno in corso, Wonder Woman è secondo solo a La Bella e La Bestia (504 milioni). Nel mondo Wonder Woman è attualmente a 779.4 milioni di dollari d'incasso e si avvicina quindi agli 860 milioni guadagnati da Guardiani. Il costo di produzione del film su Diana Prince è stato di 149 milioni. Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins vede nel cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya, Connie Nielsen e Lucy Davis.