Dunkirk: Christopher Nolan paragona i casting di Harry Styles e Heath Ledger

Interrogato da Entertainment Tonight, il regista britannico ha anche aggiunto che non era affatto a conoscenza dell’enorme popolarità di Styles, ormai ex-membro dei One Direction, rispondendo così alle critiche dei suoi fan: “Quando ho scelto Heath Ledger per il ruolo del Joker ne Il Cavaliere Oscuro sono stati tantissimi quelli rimasti perplessi, così come i commenti negativi. Io continuo a fidarmi del mio istinto, quello che mi ha detto che Harry era perfetto per questa parte. Non sono preoccupato da questa situazione. Non conoscevo Harry, avevo sentito qualcosa su di lui dai miei figli, ma niente di più. Il ragazzo che ho visto durante il provino è un tipo molto carismatico che chiaramente trasmetteva onestà e finezza nel suo modo di recitare”.

Nolan, infine, spera che gli spettatori si accorgano della difficoltà del lavoro di Styles: “Penso che quello che fa nel film è molto importante per quanto riguarda il senso, quello che dice sulla natura umana e sulle diverse reazioni delle persone a situazioni estreme. Credo sia riuscito nel suo lavoro con grazia e realismo, che poi è quello che cerca un regista”.

Dunkirk non sbarcherà nelle sale italiane prima del 31 agosto 2017. Nel cast, oltre a Styles, troviamo Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy e Mark Rylance. Su queste pagine trovate anche le prime reazioni della critica americana al film.