Dunkirk: Christopher Nolan voleva girare il film senza uno script!

L'embargo su Dunkirk è ancora lontano dal finire, data l'uscita del film diprevista in italia il 31 agosto, ma continuano i report su quello che è considerato il film dell'anno.

Come riporta infatti l'Hollywood Reporter, il war-drama di Nolan sarebbe potuto essere ancora più unico e grandioso, dato che secondo il sito, le proprie fonti e le interviste, il regista voleva inizialmente girare Dunkirk senza neanche uno script.



In'intervista ha detto di aver confidato al fratello e collaboratore Jonathan Nolan (Westworld in tv) di sentirsi a proprio agio nel procedere con la produzione della pellicola senza una sceneggiatura, dichiarando: "Sono arrivato al punto dove ho capito la portata, i movimenti e la storia che volevo affrontare con questo film, data una geografia molto semplice". Nolan dice di aver spiegato l'idea alla moglie e produttrice, Emma Thompson, e al producer designer Nathan Crowley.



A questi ultimi ha detto: "Non voglio uno script, perché voglio solo mostrare l'azione, voglio dare importanza alla messa in scena. E filmarla. Mi sembra di aver compreso perfettamente la forma di questa opera". Ovviamente l'idea non ha attecchito a lungo neanche nella sua mente, perché quando la moglie lo ha guardato come a dirgli "sei un pazzo", Nolan ha deciso di fare un passo indietro e abbandonare questa possibilità.



Dunkirk vede nel cast Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance e Harry Styles.